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Факти / Світ / Росія

У російському Бєлгороді спалахнула нафтобаза, двоє постраждалих

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У російському Бєлгороді спалахнула нафтобаза, двоє постраждалих

1 квітня на нафтобазі у російському Бєлгороді сталося масштабне займання.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Інформацію про пожежу підтвердив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков. За його словами, двоє людей постраждалих – це працівники нафтобази. А ось у Роснєфті заявили, що жертв і травмованих немає.

На місці працюють екстрені служби.

Жителів кількох вулиць міста евакуювали.

За повідомленнями ЗМІ, горять вісім резервуарів із паливом об’ємом 2 тис. куб. м кожен, є загроза переходу вогню ще на вісім.

Нагадаємо, що 30 березня на військових складах поблизу Бєлгорода пролунала серія вибухів. Поранено чотирьох людей. У РФ заявили, що причиною вибухів став людський фактор.

Джерело: Інтерфакс

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