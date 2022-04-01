1 квітня на нафтобазі у російському Бєлгороді сталося масштабне займання.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Інформацію про пожежу підтвердив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков. За його словами, двоє людей постраждалих – це працівники нафтобази. А ось у Роснєфті заявили, що жертв і травмованих немає.

На місці працюють екстрені служби.

Жителів кількох вулиць міста евакуювали.

За повідомленнями ЗМІ, горять вісім резервуарів із паливом об’ємом 2 тис. куб. м кожен, є загроза переходу вогню ще на вісім.

Нагадаємо, що 30 березня на військових складах поблизу Бєлгорода пролунала серія вибухів. Поранено чотирьох людей. У РФ заявили, що причиною вибухів став людський фактор.

Джерело: Інтерфакс