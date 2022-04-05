Опозиційні білоруські журналісти опублікували особисті дані російських військових, які оформляли доставку награбованих речей українців.

За добу 2 квітня мародери здали приблизно 2 тонни награбованої техніки, особистих речей, одягу та цінних металів у відділенні російської служби доставки СДЭК у Мозирі.

Більшість окупантів оформлювали відправлення до Рубцовська в Алтайському краї.

Також вони надсилали вкрадене до Горняка (Алтайський край), Чити (Забайкальський край), Желєзноґорска (Красноярський край), Омська, Ульяновська, Новосибірська, Москви, Ангарська (Іркутська область), Уссурійська (Приморський край), Біробіджана (Єврейський автономний округ).

Автори проєкту Беларускі Гаюн із отриманих даних оприлюднили список військових РФ, які здали 2 квітня найбільшу за вагою кількість награбованого майна в Україні: