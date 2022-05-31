Лідери ЄС домовилися про часткову заборону імпорту нафти з Росії і виділення Україні €9 млрд — голова Євроради
Лідери країн-членів Європейського Союзу домовилися про часткову заборону імпорту нафти з держави-агресора Російської Федерації та виділення Україні ще 9 млрд євро на макрофінансову допомогу.
Про це рішення, ухвалене в рамках спеціального саміту ЄС, на своїй сторінці у Twitter повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель.
– Європейська рада продовжуватиме допомагати Україні з її невідкладними потребами у ліквідності. Разом із G7 ЄС готовий надати Україні 9 мільярдів євро. Рішуча та конкретна підтримка реконструкції України.
Угода про заборону експорту російської нафти до ЄС. Це одразу покриває понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування її військової машини. Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни, – зазначив Мішель.
Президент Євроради повідомив, що цей пакет санкцій включає інші жорсткі заходи. Зокрема, від міжнародної міжбанківської системи передачі та здійснення платежів Swift буде відключено найбільший російський банк Сбербанк.
– Я вітаю сьогоднішню угоду Європейської Ради щодо нафтових санкцій проти Росії. Це дозволить фактично скоротити близько 90% імпорту нафти з Росії до ЄС до кінця року, – наголосила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Заборонено ще троє російських державних мовників і буде застосовано санкції до осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.