Український снайпер убив одного з найвідоміших російських найманців – Володимира Анданова, відомого під прізвиськом Ваха.

Про це пише видання Business Insider з посиланням на звіти та російські ЗМІ.

За повідомленнями, сумнозвісний російський найманець, звинувачений у вбивстві військовополонених та цивільних осіб в Україні, був убитий під Харковом.

44-річного Володимира Анданова, якого прозвали Катом, було застрелено снайпером 5 червня, за даними кількох російських ЗМІ, включаючи газету Московський комсомолець.

Жамбал-Жамсо Жанаєв, голова Забайкальського краю Росії в Бурятії, де жив Анданов, підтвердив газеті його смерть і сказав, що його тіло буде доставлене назад до регіону для поховання.

Вбивця Анданов, який був відомий у Росії під позивним Ваха або “доброволець із Бурятії”, здобув популярність завдяки своїй ролі у вторгненні Росії в Україну в 2014 році та анексії Криму.

Повідомляється, що він приїхав на Донбас у 2014 році як “доброволець” і був у складі підрозділу, який “звільняв” місто Логвинове, де згодом було знайдено застреленими троє українських військовополонених.

За даними сайту Миротворець, який відстежує дії російських військ в Україні, Анданов дав інтерв’ю про цю місію у 2015 році, в якому похвалився, що “українців, які б змогли вижити, нікого не залишилось”.

Відомо, що він був найманцем групи Вагнера ​​- російської приватної військової компанії, що тісно пов’язана з російським урядом, яку звинувачують у скоєнні військових злочинів та використанні жорстоких методів в Україні та інших країнах.

Після служби на Донбасі він провів кілька років поза увагою громадськості, протягом яких, за чутками, був направлений у складі підрозділів ПВК Вагнера до Сирії та Лівії.

Минулого року один з тих, хто вижив після масового вбивства в місті Еспіа, Лівія, розповів Бі-бі-сі, що, на його думку, він впізнав Анданова в одному з нападників, які розстріляли його сім’ю.

Тим часом українська влада заявила, що їх сили знищили військову базу групи Вагнер у східній частині Луганської області, ліквідувавши 22 особи.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай поділився відео будівлі на футбольному стадіоні в Кадіївці, який використовувався групою Вагнера.

#Wagner base in occupied #Luhansk region was destroyed, only one racist survived. The enemy base is located at the local stadium in #Kadiivka, which the russians brazenly occupied in 2014 #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/cWsIHIzXXd

— Serhiy Hayday (@serhey_hayday) June 10, 2022