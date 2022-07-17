Командувач армії Британії прокоментував чутки про хворобу Путіна та плани щодо його вбивства

Липень, 17 в 16:57

Командувач британської армії Ентоні Радакін заявив, що чутки про хвороби президента РФ Володимира Путіна та спроби його вбити — прийняття бажаного за дійсне.

– Деякі коментарі про те, що в нього погане здоров’я або що насправді хтось його вб’є чи скине, думаю, вони приймають бажане за дійсне, — заявив Радакін.

Він вважає, що професійні британські військові бачать відносно стабільний режим у Росії, те, що Путіну вдалося придушити будь-яку опозицію та ієрархію.

– І тому ніхто з верхівки не має мотивації кинути виклик президенту Путіну, і це не вселяє оптимізму, — говорить командувач британської армії.

Радакін додав, що зважаючи на це, РФ може залишатися загрозою найближчими роками, якщо не десятиліттями.

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Джерело: BBC One

Фото: Depositphotos