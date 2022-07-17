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Факти / Світ / Росія

Командувач армії Британії прокоментував чутки про хворобу Путіна та плани щодо його вбивства

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
путін

Командувач британської армії Ентоні Радакін заявив, що чутки про хвороби президента РФ Володимира Путіна та спроби його вбити — прийняття бажаного за дійсне.

– Деякі коментарі про те, що в нього погане здоров’я або що насправді хтось його вб’є чи скине, думаю, вони приймають бажане за дійсне, — заявив Радакін.

Він вважає, що професійні британські військові бачать відносно стабільний режим у Росії, те, що Путіну вдалося придушити будь-яку опозицію та ієрархію.

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– І тому ніхто з верхівки не має мотивації кинути виклик президенту Путіну, і це не вселяє оптимізму, — говорить командувач британської армії.

Радакін додав, що зважаючи на це, РФ може залишатися загрозою найближчими роками, якщо не десятиліттями.

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Джерело: BBC One

Фото: Depositphotos

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