Серпень, 19 в 20:22

У червні 2022 року росіяни переказали за кордон $4,7 млрд (266,1 млрд рублів в еквіваленті). Це рекордний показник як мінімум з 2018 року, тобто за весь час публікації такої статистики російським Центробанком.

Про це інформують російські ЗМІ з посиланням на дані Центробанку РФ. Росіяни вивели валюту на рахунки та депозити в банках за кордоном.

Порівняно з травнем цього року, в червні обсяг операцій із банками-нерезидентами зріс більш ніж утричі. Раніше показник був на рівні $1,5 млрд.

Зараз дивляться

Росіяни почали активніше виводити валюту за кордон після послаблення Центробанком РФ обмежень на перекази, а також через введення російськими банками комісій за зберігання валюти на рахунках в країні.

Станом на 1 липня росіяни зберігали в банках за кордоном 2,29 трлн рублів (або ж $44,7 млрд). За червень цей показник збільшився на 11,6% проти зростання на 4% у травні.

Як пояснили в фінустанові Газпромбанк Private Banking, прискорення переказів за кордон зумовлене двома факторами. По-перше, на внутрішньому ринку РФ невигідно розміщувати долари та євро через дуже великий профіцит (надлишок) валюти в безготівковій формі. А по-друге, російський Центробанк активно пом’якшував обмеження щодо переказів за кордон.

Обмеження на зберігання, зняття чи переказ валюти, запроваджені деякими банками в РФ, спровокували ситуацію, коли росіяни почали шукати альтернативні варіанти.

Попередній рекорд переказу коштів за кордон був зафіксований у лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. Тоді мешканці Росії вивели $4,3 млрд.

Як нещодавно повідомляло американське агентство Bloomberg, вторгнення в Україну та санкції відкинули російську економіку на чотири роки назад за один квартал та поставило її на шлях тривалого спаду. Зокрема, ВВП РФ впав на 4,7% у річному обчисленні.