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Факти / Світ

Війна в Україні відкинула економіку Росії на чотири роки за один квартал – Bloomberg

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Війна в Україні відкинула економіку Росії на чотири роки за один квартал – Bloomberg
Фото: Depositphotos

Вторгнення російського диктатора Володимира Путіна в Україну відкинуло російську економіку на чотири роки тому за один квартал після нападу і поставило її на шлях одного з найтриваліших спадів в історії.

Економіка Росії, яка набирала обертів на початку 2022 року, у другому кварталі почала скорочуватися.

Валовий внутрішній продукт у РФ скоротився вперше більш ніж за рік, впавши на 4,7% у річному обчисленні, згідно із середнім прогнозом 12 аналітиків, опитаних Bloomberg.

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Банк Росії прогнозує, що ВВП скоротиться на 7% цього кварталу і, можливо, ще більше в останні три місяці року. За його оцінками, у другому кварталі економіка скоротилася на 4,3%.

Протистояння навколо постачання енергоресурсів до Європи створює нові ризики для економіки. Щомісячне зниження видобутку нафти розпочнеться вже у серпні, за даними Міжнародного енергетичного агентства, яке прогнозує, що на початок наступного року видобуток нафти в Росії знизиться приблизно на 20%.

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Джерело: Bloomberg
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