Серпень, 31 в 1:07

У вівторок, 30 серпня, стало відомо про смерть колишнього президента СРСР Михайла Горбачова.

За даними росЗМІ, Горбачов помер “після тяжкої та тривалої хвороби”, оскільки страждав від проблем з нирками.

Останній керівник СРСР народився 2 березня 1931 року у сім’ї селян в Ставропольському краї. Працювати він почав з 13 років, ще під час навчання в школі. У 1948 році пішов служити в армію начальником складу.

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Вищу освіту Горбачов отримав в МДУ імені Ломоносова, де навчався на юридичному відділенні.

Закінчивши МДУ, став працювати в прокуратурі Ставрополя. У 1952 році вступив в КПРС. До 1955 року дослужився до посади першого секретаря Ставропольського крайкому, а в 1966 році став першим секретарем міськкому партії.

Посаду секретаря ЦК КПРС Горбачов зайняв у 1978 році. А вже з 1980 року став членом Політбюро.

Через п’ять років він став Генеральним секретарем ЦК КПРС. У 1990 році Горбачова обрали президентом СРСР, таким чином він одночасно обіймав дві найвищі посади: президента та Генерального секретаря. Діяльність Горбачова на посаді президента супроводжувалася численними економічними, політичними реформами.

Коли ж у 1991 році відбувався переворот, Горбачова усунули від влади, проте пізніше він повернувся і знову займав свій пост до розпаду Союзу в грудні.

З 2000 року Горбачов очолив РОСДП, а з наступного року – СДПР (був лідером партії до 2004). У 1990 році отримав Нобелівську премію за проведення мирного процесу в міжнародному співтоваристві.

Позиція Горбачова щодо війни в Україні У 2014 році Горбачов виправдав незаконну окупацію Криму армією РФ та підтримав президента Путіна.

Він говорив, що нинішній глава Кремля “заслужено користується підтримкою народу” і “краще за всіх зараз захищає інтереси Росії”.

У 2016 році Горбачову заборонили в’їзд в Україну на 5 років. Того ж року він заявив, що вважає за можливе “добровільне” створення нової Союзної держави на місці СРСР у тих же межах і в тому ж складі.

Горбачов відреагував і на повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну. За словами його близького друга Олексія Венедіктова, Горбачов був розчарований діями російського президента.