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СРСР спотворив уявлення про Другу світову війну: найгучніші міфи російської пропаганди

Яна Брензей Ведуча Вікна Новини Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Тисячі українців вже висловилися у додатку Дія щодо, що робити із гербом на щиті Батьківщина-матері.

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович розповів про важливість зміни монумента Батьківщина-мати, а також пояснив, як СРСР спотворив уявлення про Другу світову війну.

–  Інститут національної пам’яті багато разів ініціював, щоб зняти герб СРСР з щита, але місто не дуже хотіло рушити ці питання.  Тому що тема пам’ять про Другу світову війну – дуже делікатна.

Коли герб знімуть, його треба зберегти як приклад того, наскільки масштабною була пропаганда у СРСР.

– Радянський союз дуже сильно контролював зміст того, що люди говорять, читають. І очевидно, що не було чесних мемуарів, не була ніяких проблисків інформації. Перше що треба робити – це знімати ролики, фільми , які розповідають правду про Другу світову війну.

Найгучніші та найнеправдивіші міфи про Другу світову війну, яку придумала російська пропаганда – це про розділення: Друга світова і Великая отечественная война.

– Другий міф – міф про визволення. Що Радянський союз визволив Європу. Дійсно, нацисти були вигнані, але вони нікого не визволили. Половина Європи залишилася під більшовицькою окупацією.

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