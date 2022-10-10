Конфлікт у Кремлі перейшов у гарячу фазу: Подоляк про майбутнє засідання Радбезу РФ

Жовтень, 09 в 21:21

Російський диктатор Володимир Путін очолить засідання Ради безпеки РФ 10 жовтня, через два дні після потужного вибуху, який прогримів на мосту через Керченську протоку на території тимчасово окупованого українського Криму.

– Завтра у президента запланована зустріч з постійними членами Ради безпеки РФ, – повідомив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Однак засідання Радбезу РФ або інші виступи диктатора Путіна не дають реальної інформації про те, що відбувається в оточенні російського керівництва, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

Зараз дивляться

– Все, що публічно демонструють, засідання Радбезу РФ, будь-які інші виступи Путіна чи його спілкування з російським Кабміном, – це все не дає дійсної інформації, тому що він просто там щось риторично говорить, а всі інші сплять чи дивляться на нього з таким дивним виразом обличчя. Це нам не додасть до того, що саме відбувається у найближчому оточенні Путіна. Треба просто дивитися за тим, як пишуть російські Telegram-канали, воєнкори, як себе поводять певні пропагандисти. Не ті, які на телебаченні, бо вони взагалі керовані та озвучують те, що їм спускають. Саме воєнкори дають розуміння того, на якому саме етапі сьогодні перебуває цей конфлікт, який дійсно перейшов гарячу фазу, – вважає Подоляк.

Засідання Ради безпеки Росії зазвичай є реакцією на важливі геополітичні події, які можуть свідчити про те, що Путін перебуває на порозі ухвалення важливого рішення, вважають журналісти Daily Mail.