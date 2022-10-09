Путін збирається на пенсію, але це не відбудеться завтра: Подоляк про арешти в оточенні диктатора

Жовтень, 09 в 19:40

В оточенні президента Російської Федерації вже розпочалися арешти, а сам диктатор Володимир Путін збирається на пенсію. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

За його словами, Путін перестав коментувати ключові події під час війни в Україні, зокрема, відступ російської армії з Харківщини, повернення з полону додому захисників Маріуполя, події на території Кримського півострова.

Зараз дивляться

– Все, що сьогодні відбувається у Росії після мобілізації, коли декілька разів Путін не коментував ключові події, наприклад, потужний відступ російських військ з Харківської області, легендарний обмін полоненими з Азовсталі, події у Криму, я маю на увазі не лише міст, а до цього ще й Новофедорівка, – він не коментує це, і починають поступово наростати процеси аутизації суспільних відносин на рівні політичної еліти. Але вже деякі персонажі, наприклад, Кадиров, вони відверто говорять, що треба не просто звільнити міністра оборони РФ Шойгу, а заарештувати його. Не просто звільнити Лапіна, якого звільнили до речі, а й заарештувати. Ми бачимо наступне: практично весь класичний російський генералітет, тобто основа основ путінського режиму, сьогодні у занепаді, вони під великим пресом. Я думаю, що певні арешти вже йдуть, і продовжуватимуться. Ми можемо лише очікувати наростання цього вираженого конфлікту.

За словами Подоляка, Путін готується до пенсії, але це не відбудеться прямо завтра. На це впливатиме, зокрема, успіхи ЗСУ на фронті, звільнення територій України та інші події. До президента РФ перестали ставитися як до ікони, переконаний він.