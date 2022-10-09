Путін збирається на пенсію, але це не відбудеться завтра: Подоляк про арешти в оточенні диктатора
В оточенні президента Російської Федерації вже розпочалися арешти, а сам диктатор Володимир Путін збирається на пенсію. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.
За його словами, Путін перестав коментувати ключові події під час війни в Україні, зокрема, відступ російської армії з Харківщини, повернення з полону додому захисників Маріуполя, події на території Кримського півострова.
– Все, що сьогодні відбувається у Росії після мобілізації, коли декілька разів Путін не коментував ключові події, наприклад, потужний відступ російських військ з Харківської області, легендарний обмін полоненими з Азовсталі, події у Криму, я маю на увазі не лише міст, а до цього ще й Новофедорівка, – він не коментує це, і починають поступово наростати процеси аутизації суспільних відносин на рівні політичної еліти.
Але вже деякі персонажі, наприклад, Кадиров, вони відверто говорять, що треба не просто звільнити міністра оборони РФ Шойгу, а заарештувати його. Не просто звільнити Лапіна, якого звільнили до речі, а й заарештувати. Ми бачимо наступне: практично весь класичний російський генералітет, тобто основа основ путінського режиму, сьогодні у занепаді, вони під великим пресом. Я думаю, що певні арешти вже йдуть, і продовжуватимуться. Ми можемо лише очікувати наростання цього вираженого конфлікту.
За словами Подоляка, Путін готується до пенсії, але це не відбудеться прямо завтра. На це впливатиме, зокрема, успіхи ЗСУ на фронті, звільнення територій України та інші події. До президента РФ перестали ставитися як до ікони, переконаний він.
– Це поки не буде офіційною позицією. На мій погляд, Путін готується до пенсії. Це точно не про класичну пенсію, бо коли ти досягаєш статусу авторитарного монстра, то пенсія виглядатиме трохи інакше. Тобто ти сидітимеш юридично, або сидітимеш в якомусь закритому приміщенні довго й довго. Про які симптоми ми можемо говорити? По-перше, Путін сьогодні не виглядає недоторканною персоною в політичному суспільстві Російської Федерації.
Його почали поступово критикувати, до нього вже не ставляться, як до ікони, це ключове. Сьогодні цей культ особистості руйнується, і ми вже бачимо, що його починають критикувати не якісь там опозиціонери, яких дуже мало у РФ, а внутрішні елементи з цієї ключової суспільної групи, на яку він робив ставку. По-друге, він практично не керує процесами внутрішньої війни, тобто він неначе вдає, що стоїть над складкою, але це не так. Він вже не може втручатися в те, що робить, наприклад, Пригожин і Патрушев.