Жовтень, 11 в 13:52

РФ продовжує завозити до Білорусі іранські ударні дрони Shahed-136, які у російські армії перейменували на Герань-2.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Станом на 10 жовтня на територію Білорусі завезли 32 безпілотники Shahed-136, до 14 жовтня планується завезти ще вісім.

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Білорусь зі своєї сторони надає російській армії матеріально-технічні засоби і боєприпаси зі своїх складів.

Так, на залізничну станцію Кіровська в окупованому Криму прибув ешелон із боєприпасами – 12 вагонів із загальною вагою 492 тонни. Потяг відправили з 43 арсеналу зберігання ракет та боєприпасів збройних сил Білорусі (Гомельська область).

Найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання ЗС Білорусі.

Фото: ГУР МО