Грудень, 09 в 18:24

Близько шостої ранку 9 грудня в московському ТЦ Мега Хімки сталася велика пожежа.

Осередок загоряння був на території будівельного гіпермаркету OBI, але вогонь швидко по всій площі будівлі.

Унаслідок пожежі сталося кілька потужних вибухів.

Зараз дивляться

Російським пожежникам довелося гасити полум’я на площі 7 тис. кв. м.

Водночас, за даними Страткому ЗСУ, вогонь охопив площу 1,5 тис. кв. м. Справжньої інформації про те, що саме згоріло, немає.

У підсумку німецький гіпермаркет OBI, що працював на території ТЦ Мега Хімки, було практично повністю зруйновано.

Внаслідок пожежі загинула одна людина, яка працювала охоронцем торгового центру. Загалом на момент загоряння, пишуть російські ЗМІ, у будівлі перебували 20 осіб, але 19 із них змогли евакуюватися.

Згорів ТЦ Мега Хімки під Москвою: що відомо та реакція СтратКому ЗСУ / 4 фотографии

При цьому Статком ЗСУ уточнює, що під час пожежі згорів склад електрообладнання, який, імовірно, належав компанії, що відповідає за перевезення небезпечних вантажів залізничними коліями в Росії.

– І знову пожежа. І знову на Московії. Цього разу згорів склад електрообладнання в Підмосков’ї. За наявною інформацією, там знаходився склад “Транспортні Технології Столиця”, що відповідає за перевезення небезпечних вантажів залізничними коліями, – йдеться в повідомленні.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ припускають, що пожежа може бути “частиною діяльності рейкових партизанів”.

Водночас, за даними російських ЗМІ, які цитують московських правоохоронців, причиною пожежі стало нібито “порушення правил зварювальних робіт”.

Полум’я розгорілося в прибудові до гіпермаркету OBI, який перебував на реконструкції. Робітники проводили зварювальні роботи, внаслідок чого почалася пожежа, а зварювальники не впоралися з ліквідацією вогню і покинули будівлю.

Причиною вибухів російські ЗМІ називають нібито газові балони, які перебували на території ТЦ.

Збиток від пожежі може сягнути 20-30 млрд рублів (від $320 млн до $480 млн, – Ред.), вважають у Всеросійському союзі страховиків.

Мережа OBI є німецькою компанією з продажу будматеріалів. На початку російсько-української війни мережа супермаркетів оголосила про припинення роботи магазинів, але через погрози Росії забрати майно магазинів і продовжити працювати під старим ім’ям, гіпермаркети OBI були передані в довірче управління.

Фото: Стратком ЗСУ