Путін покриватиме витрати на війну за рахунок інших статей бюджету РФ – британська розвідка

Грудень, 11 в 10:41

Днями Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет РФ, у якому передбачено значне збільшення витрат на безпеку, оборону та силові органи. Йдеться про понад 9 трлн рублів ($143 млрд) – це третина усього бюджету Росії.

Цих коштів навряд чи вистачить Кремлю на війну з Україною, не кажучи вже про те, що інші сфери будуть недофінансовані, вважають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

– Схвалений Путіним бюджет, ймовірно, є надто оптимістичним щодо доходів і витрат у 2023 році. Тому інші частини російського бюджету, ймовірно, зазнають дедалі більшого тиску для покриття витрат на війну,- повідомляє розвідка у Twitter.

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Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 December 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/GQkyvi03uo ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/rcawU7e3qT — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 11, 2022

Днями Палата представників Конгресу США схвалила проект оборонного бюджету на 2023 фінансовий рік, в якому передбачено щонайменше $800 млн на допомогу Україні у сфері забезпечення безпеки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 291-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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