Путін покриватиме витрати на війну за рахунок інших статей бюджету РФ – британська розвідка
Днями Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет РФ, у якому передбачено значне збільшення витрат на безпеку, оборону та силові органи. Йдеться про понад 9 трлн рублів ($143 млрд) – це третина усього бюджету Росії.
Цих коштів навряд чи вистачить Кремлю на війну з Україною, не кажучи вже про те, що інші сфери будуть недофінансовані, вважають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.
– Схвалений Путіним бюджет, ймовірно, є надто оптимістичним щодо доходів і витрат у 2023 році. Тому інші частини російського бюджету, ймовірно, зазнають дедалі більшого тиску для покриття витрат на війну,- повідомляє розвідка у Twitter.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 December 2022
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/rcawU7e3qT
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 11, 2022
Днями Палата представників Конгресу США схвалила проект оборонного бюджету на 2023 фінансовий рік, в якому передбачено щонайменше $800 млн на допомогу Україні у сфері забезпечення безпеки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 291-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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