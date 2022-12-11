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Факти / Світ / Росія

Путін покриватиме витрати на війну за рахунок інших статей бюджету РФ – британська розвідка

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Потребує перевірки
російські військові
Фото: УНІАН

Днями Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет РФ, у якому передбачено значне збільшення витрат на безпеку, оборону та силові органи. Йдеться про понад 9 трлн рублів ($143 млрд) – це третина усього бюджету Росії.

Цих коштів навряд чи вистачить Кремлю на війну з Україною, не кажучи вже про те, що інші сфери будуть недофінансовані, вважають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

– Схвалений Путіним бюджет, ймовірно, є надто оптимістичним щодо доходів і витрат у 2023 році. Тому інші частини російського бюджету, ймовірно, зазнають дедалі більшого тиску для покриття витрат на війну,- повідомляє розвідка у Twitter.

 

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