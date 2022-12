Путін покриватиме витрати на війну за рахунок інших статей бюджету РФ – британська розвідка

Днями Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет РФ, у якому передбачено значне збільшення витрат на безпеку, оборону та силові органи. Йдеться про понад 9 трлн рублів ($143 млрд) – це третина усього бюджету Росії.

Цих коштів навряд чи вистачить Кремлю на війну з Україною, не кажучи вже про те, що інші сфери будуть недофінансовані, вважають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 December 2022

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 11, 2022