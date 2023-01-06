Січень, 06 в 18:56

У Москві в одному з корпусів будівлі Міністерства закордонних справ РФ спрацювала пожежна сигналізація.

Як видно з відео, яке було опубліковано з місця подій, на місце прибуло щонайменше шість пожежних автомобілів.

Водночас офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова каже, що сигналізація могла спрацювати через коротке замикання. Вона також спростувала, що в робочих приміщеннях зовнішньополітичного відомства РФ сталася пожежа. За її версією, йдеться про підвальні поверхи відомства.

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Утім, вона не пояснила, чому на місце приїхало стільки автомобілів і співробітників МНС, якщо загоряння не сталося.

Примітно, що російські ЗМІ пишуть про евакуацію з будівлі міністерства 25 осіб.

За іншою версією, задимлення у відомстві почалося після загоряння електрощита в підвалі.

Також повідомляють, що наразі осередок загоряння вже було локалізовано, але окремі поверхи МЗС РФ усе ще задимлені.