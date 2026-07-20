Новий прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що проведе розмову з президентом Володимиром Зеленським і підтвердить незмінну підтримку України з боку Лондона.

Про це повідомляє видання Sky News.

Що заявив Бернем про підтримку України

– Пізніше сьогодні я дуже чітко дам зрозуміти президенту Зеленському, що, як ви знаєте, нічого не змінилося. Я буду на 100% на його боці, так само як і Кір Стармер, – наголосив Енді Бернем.

Бернем також нагадав, що протягом останніх кількох років, обіймаючи посаду мера Великого Манчестера, він співпрацював з українськими мерами.

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– Я візьму весь цей досвід із собою на нову посаду, і президент Зеленський не матиме жодних сумнівів у тому, що підтримка Великої Британії є непохитною, рішучою, що вона завжди буде поруч із ним, і я особисто також буду поруч із ним, – підсумував він.

Нагадаємо, 20 липня Енді Бернем офіційно став прем’єр-міністром Великої Британії, змінивши на посаді Кіра Стармера. Після прийняття королем Чарльзом III відставки попереднього глави уряду монарх доручив Бернему сформувати новий уряд.

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