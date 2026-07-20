Чемпіонат світу з футболу 2026 року вже став історією. Турнір, який уперше приймали одразу три країни, а саме США, Канада та Мексика, подарував уболівальникам чимало яскравих матчів, драматичних розв’язок і несподіваних результатів.

А фінальний поєдинок ще раз підтвердив, що мундіаль залишається головною футбольною подією планети.

У вирішальному матчі збірна Іспанії здобула перемогу над Аргентиною з рахунком 1:0 та вдруге у своїй історії стала чемпіоном світу.

Зараз дивляться

Бронзову нагороду виборола Англія, яка в результативному матчі за третє місце переграла Францію.

Після завершення турніру футбольні вболівальники вже почали рахувати час до нового мундіалю.

Коли буде наступний чемпіонат світу з футболу та які країни його прийматимуть, розповідаємо далі.

Чемпіонат світу з футболу: коли наступний

Наступний чемпіонат світу з футболу відбудеться у 2030 році. Турнір пройде влітку та стане особливим, адже його присвятять 100-річчю першого мундіалю, який відбувся у 1930 році.

Чемпіонат світу 2030 стане унікальним не лише через ювілейну дату. Вперше в історії матчі турніру прийматимуть одразу шість країн, розташованих на трьох континентах.

Стартові матчі відбудуться в Уругваї, Аргентині та Парагваї, адже саме таким чином ФІФА вирішила віддати шану першому чемпіонату світу, який майже століття тому приймав Уругвай.

Після цього основна частина турніру продовжиться в Іспанії, Португалії та Марокко, де відбудеться більшість матчів, включно з вирішальними стадіями змагань.

Коли наступний чемпіонат світу з футболу: розклад

Календар чемпіонату світу з футболу 2030 року спеціально скоригують, аби збірні, які відкриватимуть турнір у Південній Америці, не опинилися в нерівних умовах. ФІФА передбачила достатньо часу на далекі перельоти, відновлення, акліматизацію та підготовку до наступних поєдинків.

Три ювілейні матчі в Південній Америці проведуть ще до офіційного старту чемпіонату світу, тоді як урочисте відкриття мундіалю відбудеться вже в Марокко, Португалії та Іспанії.

Попередній календар має такий вигляд:

8-9 червня 2030 року: святкування 100-річчя першого чемпіонату світу та стартові матчі Уругваю, Аргентини й Парагваю.

13-14 червня: офіційна церемонія відкриття та перші матчі основної частини турніру.

15-16 червня: дебютні ігри інших команд у групах Уругваю, Аргентини та Парагваю.

21-22 червня: другий тур у цих групах.

21 липня 2030 року: грандіозний фінал чемпіонату світу.

У ФІФА наголошують, що такий формат не змінить міжнародний календар матчів. Період, протягом якого національні збірні зможуть залучати футболістів, залишиться таким самим, як і на чемпіонаті світу 2026 року.

Чим запам’ятався чемпіонат світу 2026

Фінал ЧС-2026 пройшов 19 липня на стадіоні Мет-Лайф Стедіум у штаті Нью-Джерсі. У матчі за трофей зустрілися Аргентина та збірна Іспанії.

Основний час переможця не визначив. Аргентина майже не створювала небезпечних моментів, тоді як іспанці володіли територіальною перевагою та значно частіше загрожували воротам суперника.

У екстра таймі Іспанія все ж дотиснула суперника. На 106-й хвилині переможний гол забив Ферран Торрес, скориставшись передачею Ніко Вільямса. Аргентина намагалася врятувати матч, однак відігратися не змогла.

Для збірної Іспанії цей титул став другим в історії. Вперше Фурія Роха виграла чемпіонат світу у 2010 році, коли у фіналі перемогла Нідерланди.

Джерело : FIFA

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.