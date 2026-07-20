Більшість українців знають Михайла Федорова як людину, яка стояла біля витоків цифрової трансформації держави.

Саме під його керівництвом Міністерство цифрової трансформації запустило портал і застосунок Дія, а концепція Держава у смартфоні стала одним із наймасштабніших проєктів цифровізації в Україні.

Утім, цифрові рішення стали лише частиною його роботи на державній службі.

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Після призначення міністром оборони Михайло Федоров зосередився на технологічному переозброєнні війська, реформуванні оборонних закупівель, розвитку українського виробництва озброєння та безпілотних систем.

Що зробив Федоров на посаді міністра оборони, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки Михайло Федоров був міністром оборони України

Михайло Федоров очолив Міністерство оборони 14 січня 2026 року. Він очолював Міноборони близько шести місяців, а саме з 14 січня до 16 липня 2026 року. За цей час він реалізував низку реформ і проєктів у сфері оборони, технологій та забезпечення війська.

За цей час відомство реалізувало масштабні проєкти, які стосувалися розвитку українських технологій, закупівель озброєння, міжнародної співпраці та реформування армії.

Михайло Федоров: досягнення на посаді міністра оборони

Одним із головних напрямів роботи стало посилення технологічної складової війни. Міністерство оборони зробило ставку на масове виробництво та закупівлю різних типів безпілотників, від FPV-дронів на оптоволокні до ударних deep strike і БпЛА-перехоплювачів.

Лише за чотири місяці Міноборони закупило більше дронів, ніж за весь попередній рік.

Ще одним важливим напрямом стала програма Логістичний локдаун, яка отримала окреме фінансування. Її реалізація разом із новими підходами до закупівель дозволила суттєво ускладнити логістику російських військ і розпочати ізоляцію тимчасово окупованого Криму.

Також продовжилося фінансування програми Лінія дронів, яка забезпечує закупівлю безпілотників для Сил безпілотних систем. Окремо Міністерство оборони запустило програму підтримки сучасних дроново-штурмових підрозділів, які використовують технології як основний інструмент ведення бою.

Федоров: досягнення в Міноборони та нова система закупівель

Однією з найбільших реформ стало оновлення системи оборонних закупівель.

Зокрема, Міноборони запровадило механізм 70-відсоткової передоплати закупівель через єБали на платформі Brave1 Market.

Також вперше були проведені масштабні тендери на закупівлю далекобійної артилерії та сотень тисяч безпілотників. У міністерстві вважають, що такий підхід дозволив зробити закупівлі більш конкурентними та заощадити державі значні кошти.

Крім того, вперше через тендерні процедури закупили тисячі пікапів, багі та квадроциклів для українських військових.

Ще одним нововведенням стало створення системи прогнозованого забезпечення бойових бригад безпілотниками. Починаючи з липня, підрозділи мають отримувати дрони за заздалегідь визначеним графіком без ручного розподілу.

Що зробив Михайло Федоров для розвитку української оборонної промисловості

Окрему увагу в Міноборони приділили розвитку українського виробництва озброєння.

Було започатковано масштабну грантову програму для виробників вибухових речовин і ракет, а також відкрито експорт у межах програми Drone Deal, що має допомогти залучити інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.

Ще одним напрямом стала розробка української балістичної ракети. Під час роботи над проєктом вдалося переглянути технічні вимоги, підвищити точність ураження та приблизно на третину зменшити вартість виробництва.

Також Міноборони підписало рекордний контракт на виробництво дешевих ракет для боротьби з реактивними безпілотниками та уклало контракт на закупівлю винищувачів Gripen, які мають посилити можливості української авіації.

Зміни у протиповітряній обороні

Значна увага приділялася й удосконаленню системи протиповітряної оборони.

Зокрема, до Повітряних сил інтегрували Павла Лазаря Єлізарова (подав рапорт на звільнення одночасно з Федоровим, — Ред.), а також запровадили систему детального аналізу кожної масованої повітряної атаки за принципом After Action Review.

У Міноборони стверджують, що завдяки цьому ефективність перехоплення російських дронів зросла з 83% до 91%, а крилатих ракет із 47% до 87%.

Крім цього, вперше були законтрактовані ракети Patriot PAC-2 GEM-T, а також подано заявку на закупівлю ракет PAC-3 за кошти європейського кредиту.

Які ще проєкти реалізувало Міноборони під керівництвом Федорова

Серед інших результатів роботи можна виокремити реформування військової служби, зокрема запровадження контрактів із визначеними строками служби, нових механізмів повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину, а також відкриття ринку міжнародного рекрутингу.

Також Міністерство оборони провело три засідання у форматі Рамштайн, під час яких партнери оголосили про нові пакети військової підтримки України.

Окремими напрямами стали створення лабораторії Trophy Lab, де міжнародні партнери можуть досліджувати захоплені російські зразки техніки, а також запуск Defense AI Center A1, який має пришвидшити впровадження технологій штучного інтелекту в оборонній сфері.

Джерело : Міноборони

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