Лютий, 11 в 6:30

Малоймовірно, що проліт російських ракет над територією Румунії, яка є членом НАТО, спровокує ескалацію між блоком та Росією.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

10 лютого армія РФ випустила дві крилаті ракети із Чорного моря, щоб атакувати західні області України.

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За словами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, ракети перетнули повітряний простір Румунії та Молдови, перш ніж увійти до повітряного простору України. Румунія є членом НАТО.

Ракетні удари Росії й надалі створюватимуть периферійні ризики за межами України: це і прольоти над іншими країнами, і ризики інцидентів з ППО (як у Польщі 15 листопада 2022 року).

Але в ISW вважають, що НАТО (і окремі держави-члени) повністю контролюють ситуацію та ступінь ескалації з боку російських літаків чи ракет.

В Інституті вивчення війни впевнені, Путін не прагне війни з НАТО і навряд чи хоче ескалації.

Нагадаємо, що 5 грудня на території прикордонного міста Бричани в Молдові впала ракета. Тоді влада Молдови не повідомила, чия це була ракета.

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що вина за падіння ракети все одно повністю лежатиме на Росії.

Фото: Belgium at NATO