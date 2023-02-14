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Факти / Світ / Росія

Масштабна пожежа в Росії: в Ярославській області вибухнув газопровід

Валентина Чорна, редакторка стрічки
пожежа в Росії

Ввечері 13 лютого в Ярославській області Росії вибухнув газопровід, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

За даними росЗМІ, причиною аварії став витік на ділянці газопроводу в районі села Єремейцеве. Розрив відбувся у сполученні його берегової частини та підводної.

Як стверджують в МНС Росії, протиаварійна система газопроводу спрацювала у штатному режимі, тож відбувалося смолоскипне горіння залишків газу.

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У мережі з’явилося відео, на якому можна побачити масштаб пожежі. Червона заграва була настільки сильною, що її бачили далеко від місця аварії.

Інформації про постраждалих немає.

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