Лютий, 21 в 19:38

Цього тижня проти Російської Федерації буде оголошено новий пакет санкцій з боку Сполучених Штатів.

Про це повідомив президент США Джо Байден під час виступу у Варшаві у вівторок, 21 лютого.

Санкції будуть стосуватись, зокрема, громадян Росії.

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– Потрібно, щоб Росія заплатила ціну за свої злочини. Будь оголошені нові санкції разом із нашими міжнародними партнерами. Всі, хто відповідальний за цю війну, будуть покарані за злочини, вчинені росіянами. Захист свободи – це питання не одного року чи періоду. Це завжди важливо, – сказав Байден.

Під час промови Байден звернувся до росіян та сказав, що заяви президента РФ Володимира Путіна про загрозу з боку Заходу і США є не більш ніж брехнею.

– Я хочу звернутися до російського народу: США і європейські країни не хочуть знищити Росію. Ми не плануємо нападати на Росію, захоплювати Росію, як Путін сказав сьогодні. Ми хочемо жити в мирі. Ми не ваші вороги, — сказав він.

Президент Америки підкреслив, що від сучасної Росії залежить закінчення війни.

– Ця війна не викликана необхідністю, це трагедія. Цю війну вибрав Путін. Вона почалася за його бажанням. Він може закінчити цю війну в будь-який момент, йому досить сказати одне слово. Якщо Росія зупинить своє вторгнення, війна закінчиться просто зараз. Якщо українці перестануть захищатися — це буде кінцем України. Тому ми будемо допомагати Україні захищати себе, — сказав він.

Американський лідер запевнив, що Сполучені Штати “роблять все необхідне, щоб Росія заплатила високу ціну”.