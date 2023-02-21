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Байден звернувся до росіян: Кожен новий день війни – це вибір Путіна

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Джо Байден

У своїй промові у Варшаві американський президент Джо Байден звернувся до народів Росії.

Він запевнив їх, що США та країни Європи не хочуть знищити чи взяти під контроль Російську Федерацію.

— Захід не збирається нападати на Росію, як заявляє Путін. А мільйони росіян хочуть жити у світі із сусідами. Ця війна ніколи не була потребою, це трагедія. Путін обрав цю війну. Кожен новий день війни – це його вибір. Він може зупинити її своїм словом, – наголосив президент США.

Байден додав, що Україна не може просто перестати захищатися.

Зараз дивляться

— Якщо Росія припинить вторгнення в Україну, це припинить війну, але якщо Україна перестане захищатися, це означатиме кінець України.

Саме тому США та інші держави світу забезпечують її обороноздатність, пояснив президент США.

— Тому коаліція постачає їй артилерію, танки та ППО, – підсумував Байден.

На початку свого звернення Байден пригадав свій візит до України, що відбувся напередодні. Він зазначив, що Київ стоїть, він сильний та вільний як ніколи.

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Скріншот: The Telegraph

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