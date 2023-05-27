У Псковській і Тверській областях дрони атакували нафтопереробний завод і станцію

Сьогодні, 27 травня, у Псковській області два ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод. Схожий інцидент трапився й у Тверській області.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Губернатор Псковської області Михайло Ведерніков повідомив, що рано-вранці внаслідок атаки двох БпЛА пошкоджено адміністративну будівлю нафтопроводу поблизу селища Литвинове Невельського району. Постраждалих немає.

На місці події працюють оперативні служби.

Російські ЗМІ повідомляють, що у Тверській області два безпілотники атакували нафтопереробну станцію.

Дрони прилетіли на станцію недалеко від села Єрохіно, яка обслуговує нафтопровід Дружба.

Перший БпЛА залетів о 03:15 і влучив у будівлю маслоцеху, внаслідок чого пошкоджено дах і стіну.

Другий дрон прилетів за пів години – він упав на землю і вибухнув. Пожежу загасили працівники підприємства, постраждалих немає.

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