Загалом від початку цієї доби відбулося 186 бойових зіткнень.

Агресор здійснив 57 авіаційних ударів із застосуванням 193 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 7 190 дронів-камікадзе та здійснив 2 085 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 31 серпня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 650-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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