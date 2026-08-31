Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 31 серпня 2026 – ситуація на фронті
Загалом від початку цієї доби відбулося 186 бойових зіткнень.
Агресор здійснив 57 авіаційних ударів із застосуванням 193 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 7 190 дронів-камікадзе та здійснив 2 085 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 31 серпня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 650-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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