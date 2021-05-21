Covid-паспорт в ЄС підтримає економіку та громадян – Єврокомісія

Усі громадяни ЄС зможуть отримати до початку літа цифрові сертифікати вакцинації проти коронавірусу. Напередодні Єврокомісія підтримала відповідну угоду.

Про це заявив член Європейської комісії з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час прес-конференції в Брюсселі.

– Ми працювали для того, щоб європейським громадянам було простіше пересуватися всередині Євросоюзу при повній санітарній безпеці, – сказав він.

Також, як додав Рейндерс, цей паспорт дозволить підтримати сектори економіки, які залежать від волі переміщення.

Зокрема, він пояснив, що починаючи з 1 липня, у сертифікати вноситимуть дані про вакцинацію, негативний Covid-тест та одужання після захворювання.

Covid-документ зможуть отримати громадяни ЄС безкоштовно в цифровому або паперовому форматі.

За словами представника ЄК, Єврокомісія виділить додатково €100 млн країнам для забезпечення доступних цін на проведення тестів.

Окрім того, він зазначив, що держави не повинні обмежувати поїздки власників цих сертифікатів, окрім випадків, коли такі заходи необхідні для захисту суспільної охорони здоров’я.

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Рейндерс додав, що всі держави ЄС повинні бути готові протягом червня до видавання документів. Для цього Єврокомісія виділила по €1 млн кожній країні.

Між тим термін дії сертифікату єврокомісар не назвав. Також він наголосив, що навіть людина за наявності лише першої дози вакцини, може отримати документ, який є свідоцтвом статусу.

Вчора, 20 травня, у Єврокомісії з другої спроби досягли угоди про запровадження паспортів вакцинації від коронавірусу.

Зокрема, як зазначили у ЄС, це дозволить почати послаблення карантинних обмежень та відновити туризм у країнах.