Вибухи пролунали в Одесі на тлі атаки дронів на місто. Серед постраждалих є діти, пошкоджені будинки, магазин та відділення Нової пошти.

Про це розповів керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Оновлено о 16:15 інформацією про збільшення кількості постраждалих.

Вибухи в Одесі 27 травня: що відомо

Одеська обласна прокуратура повідомила, що кількість постраждалих наразі сягає одинадцяти людей, серед них – двоє дітей.

– За процесуального керівництва органів прокуратури Одеської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України), – йдеться у повідомленні.

Там повідомили про пошкодження відділення пошти та двох магазинів і трьох припаркованих поблизу автомобілів.

– Внаслідок ворожої атаки постраждали одинадцять цивільних людей. Серед них двоє дітей та дев’ять дорослих: 11-річний та 12-річний хлопчики, шестеро чоловіків віком 20-70 років та троє жінок віком 52-75 років, – додали в прокуратурі.

Зазначається, що вісім потерпілих госпіталізували, троє з них перебувають у важкому стані, ще чотири – у стані середньої тяжкості.

Тим часом в ДСНС розповіли, що через вибух в Одесі в зоомагазині загинула собака.

За інформацією рятувальників, після атаки дронів пошкоджені зоомагазин, відділення пошти, магазин з алкогольними напоями та легкові автомобілі.

Вони повідомили, що на місці виникла масштабна пожежа площею 1700 кв.м. Займання вже ліквідували, на місці працювали психологи ДСНС.

До цього Олег Кіпер казав, що ворог цілеспрямовано атакував ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одеси.

– Внаслідок атаки ворожого БпЛА по Одеському району постраждало четверо людей: двоє чоловіків та дві жінки віком від 38 до 65 років. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані, інші – у стані середнього ступеня тяжкості, – заявив він.

Також Кіпер повідомив, що в Одеському районі внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено житлові будинки, відділення Нової пошти й продовольчий магазин. Загорілися кілька приватних автомобілів.

За інформацією очільника ОВА, екстрені та комунальні служби ліквідовують наслідки атаки.

– Правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ проти цивільного населення, – підсумував Кіпер.

Нагадаємо, уночі проти 26 травня російські війська атакували Одесу ракетами та ударними безпілотниками.

Фото: Олег Кіпер

