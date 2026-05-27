Питання проведення місцевих виборів, зокрема виборів сільського, селищного або міського голови, врегульоване Виборчим кодексом України. Саме в ньому визначаються виборча система, порядок висування кандидатів та вимоги до осіб, які можуть бути обрані.

Хто може стати мером міста та які вимоги до кандидата, читайте в нашому матеріалі.

Хто може стати кандидатом на місцевих виборах

У статті 193 Виборчого кодексу України зазначено, хто має право стати мером міста згідно з законом та закріплені базові вимоги до кандидатів. Якщо особа не відповідає цим вимогам, вона не може бути висунута або обрана на посаду міського, селищного чи сільського голови.

Зараз дивляться

Вибори сільського, селищного та міського голови проводяться в єдиному одномандатному виборчому окрузі, який охоплює всю територію відповідної громади.

Залежно від кількості виборців застосовується різна виборча система:

у містах із кількістю виборців до 75 тис. осіб вибори проводяться за мажоритарною системою відносної більшості,

у містах із 75 тис. і більше — за мажоритарною системою абсолютної більшості.

Кількість виборців визначається станом на перший день місяця, що передує початку виборчого процесу. У містах із районним поділом єдиний виборчий округ може поділятися на територіальні округи, межі яких збігаються з межами районів у місті.

Хто має право стати мером міста згідно із законодавством

У містах із кількістю виборців до 75 тис. кандидат на посаду міського, сільського або селищного голови може одночасно балотуватися і до відповідної місцевої ради та/або обласної ради. У містах із 75 тис. і більше виборців одночасне висування можливе лише до відповідної міської ради.

У Виборчому кодексі України прописано, хто може стати мером міста та на яких умовах.

Хто може бути обраний міським головою:

Громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, може бути обраний сільським, селищним або міським головою.

Кримінального кодексу України Не може бути обраний сільським, селищним або міським головою громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян, корупційного кримінального правопорушення або кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

Хто має право висувати кандидатів на посаду міського голови

Право висування кандидатів на посаду сільського, селищного або міського голови реалізується виборцями через місцеві організації політичних партій або шляхом самовисування:

Обласна організація політичної партії може висунути не більше одного кандидата на посаду голови в межах кожної територіальної громади області.

Районна організація партії також може висунути по одному кандидату в громадах свого району, однак не має права висування, якщо відповідна обласна організація цієї ж партії вже ухвалила рішення про висування кандидатів у цих громадах.

Міська організація політичної партії може висунути одного кандидата на посаду міського голови та по одному кандидату в громадах, що входять до складу відповідного міста, але також не може висувати кандидатів у разі, якщо це вже зробила обласна організація цієї партії.

Висування кандидатів партіями відбувається на конференціях або зборах у порядку, визначеному статутом політичної партії. Якщо на таких зборах розглядаються кілька кандидатур у різні громади, рішення щодо кожної особи приймається окремо.

Громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, також може самостійно висунути свою кандидатуру шляхом подання заяви до відповідної територіальної виборчої комісії разом із документами, передбаченими Виборчим кодексом України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.