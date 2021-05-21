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Факти / Світ / Світові новини
Анастасія Рогожінська |

У ЄС досягли угоди щодо запровадження паспортів вакцинації

єс

20 травня Рада Євросоюзу та Європарламент досягли угоди про запровадження паспортів вакцинації від коронавірусу.

У Єврокомісії наголосили, що Covid-сертифікати видаватимуть у цифровій формі. Діятимуть вони на території ЄС.

Зокрема, як зазначають у ЄС, це дозволить почати послаблення карантинних обмежень та відновити туризм у країнах.

– Ми маємо угоду щодо нашої пропозиції про запровадження цифрового сертифікату вакцинації від коронавірусу в ЄС, – заявили у комісії.

Про деталі щодо запровадження відповідних документів у Єврокомісії пообіцяли повідомити згодом.

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Паспорти вакцинації

Напередодні, держави Євросоюзу не змогли узгодити впровадження єдиної системи сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Тому переговори відновили 20 травня.

Зокрема, такий сертифікат планують запустити в ЄС наприкінці червня. Документ дасть змогу відкрити більше держав Євросоюзу для подорожей усередині блоку.

Детальніше про паспорти вакцинації в ЄС читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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