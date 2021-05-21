У ЄС досягли угоди щодо запровадження паспортів вакцинації

20 травня Рада Євросоюзу та Європарламент досягли угоди про запровадження паспортів вакцинації від коронавірусу.
У Єврокомісії наголосили, що Covid-сертифікати видаватимуть у цифровій формі. Діятимуть вони на території ЄС.
Зокрема, як зазначають у ЄС, це дозволить почати послаблення карантинних обмежень та відновити туризм у країнах.
– Ми маємо угоду щодо нашої пропозиції про запровадження цифрового сертифікату вакцинації від коронавірусу в ЄС, – заявили у комісії.
???? We have a deal on our proposal for the EU Digital COVID-19 Certificate!
More details will follow shortly ↓#StrongerTogether
— European Commission ???????? (@EU_Commission) May 20, 2021
Про деталі щодо запровадження відповідних документів у Єврокомісії пообіцяли повідомити згодом.
Паспорти вакцинації
Напередодні, держави Євросоюзу не змогли узгодити впровадження єдиної системи сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Тому переговори відновили 20 травня.
Зокрема, такий сертифікат планують запустити в ЄС наприкінці червня. Документ дасть змогу відкрити більше держав Євросоюзу для подорожей усередині блоку.
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