У ЄС досягли угоди щодо запровадження паспортів вакцинації

20 травня Рада Євросоюзу та Європарламент досягли угоди про запровадження паспортів вакцинації від коронавірусу.

У Єврокомісії наголосили, що Covid-сертифікати видаватимуть у цифровій формі. Діятимуть вони на території ЄС.

Зокрема, як зазначають у ЄС, це дозволить почати послаблення карантинних обмежень та відновити туризм у країнах.

– Ми маємо угоду щодо нашої пропозиції про запровадження цифрового сертифікату вакцинації від коронавірусу в ЄС, – заявили у комісії. ???? We have a deal on our proposal for the EU Digital COVID-19 Certificate! More details will follow shortly ↓#StrongerTogether — European Commission ???????? (@EU_Commission) May 20, 2021

Про деталі щодо запровадження відповідних документів у Єврокомісії пообіцяли повідомити згодом.

Читайте ЄС відкриває кордони для провакцинованих туристів

Паспорти вакцинації

Напередодні, держави Євросоюзу не змогли узгодити впровадження єдиної системи сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Тому переговори відновили 20 травня.

Зокрема, такий сертифікат планують запустити в ЄС наприкінці червня. Документ дасть змогу відкрити більше держав Євросоюзу для подорожей усередині блоку.

Детальніше про паспорти вакцинації в ЄС читайте на Фактах ICTV.