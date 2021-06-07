Іспанія відкривається для туристів, однак є умови

Із 7 червня Іспанія відкриває кордони для іноземних туристів. Однак мандрівники для цього повинні пройти повний цикл вакцинації від коронавірусу.

Як значають в іспанському виданні, країну зможуть відвідувати туристи, які зробили щеплення вакцинами, схваленими Європейським агентством лікарських засобів: Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Janssen.

Також пускатимуть і тих мандрівників, яких вакцинували китайськими препаратами Sinopharm і Sinovac-Coronavac.

Водночас влада Іспанії наголошує, що турист, який бажає відвідати країну, попередньо повинен надати підтвердження про проходження повного циклу вакцинації щонайменше за 14 днів до в’їзду.

Для цього потрібно заповнити анкету в інтернеті через спеціальний застосунок, яке згенерує QR-код. Його турист повинен надати як перед відправленням до Іспанії, так і при проходженні паспортного контролю.

Окрім того, Іспанія дозволила швартування круїзних лайнерів в портах країни. Вони були закриті рік.

Однак іспанський уряд не пускатиме туристів із Бразилії, Індії та ПАР через складну Covid-ситуацію в цих країнах.

Грузія відкрила кордони

Із 1 червня Грузія відкрила сухопутні кордони. Таке рішення ухвалила міжвідомча координаційна рада.

Так, для в’їзду в країну на кордоні необхідно буде пред’явити зелений паспорт або негативний ПЛР-тест, проведений за останні 72 години.

Джерело: RTVE