У Каліфорнії 79-річній черниці Мері Маргарет Крейпер загрожує 40 років тюрми за крадіжку понад $835 тис. у католицькій школі святого Джеймса в Торрансі, якою вона керувала 28 років.

Літня монахиня визнає, що спрямовувала кошти для погашення великих боргів після азартних ігор.

Те, що підзахисна дуже розкаялася, стверджує і її адвокат. За його словами, рішення Мері Маргарет Крейпер затьмарила психічна хвороба.

Чиновники зауважують, що сестра, яка дала обітницю бідності, почала красти ще за 10 років до виходу на пенсію в 2018 році.

Як повідомляють у прокуратурі США, Мері Маргарет Крейпер на посаді директора школи контролювала рахунки в кредитній спілці, зокрема ощадний рахунок для школи та рахунок, створений для оплати витрат на проживання черниць, які працювали в школі.

У США голова фонду Black Lives Matter покинула пост

Наприкінці травня стало відомо про те, що в США голова фонду Black Lives Matter Патрісс Каллорс покинула пост після того, як у неї виявили елітну нерухомість на мільйони доларів.

Сама Каллорс запевнила, що її відхід із організації не пов’язаний з цим скандалом, а критику на свою адресу назвала расистськими нападами правих.

Тепер жінка збирається зосередитися на продажу книг та виступах на телебаченні.

Популярність міжнародного антирасистського руху активістів Black Lives Matter стрімко зросла під час протестів після смерті афроамериканця Джорджа Флойда влітку 2020 року.

Фото: BBC