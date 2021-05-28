У США голова фонду Black Lives Matter покинула свій пост після придбання елітних маєтків

Співзасновниця руху Black Lives Matter та очільник фонду прав захисту темношкірих Патрісс Каллорс пішла зі свого посту. Відповідне рішення жінка ухвалила після того, як у неї виявили елітну нерухомість на мільйони доларів.

Втім сама Каллорс запевнила, що її відхід із організації не пов’язаний з цим скандалом, а критику на свою адресу вона назвала расистськими нападами правих. Тепер жінка збирається зосередитися на продажу книг та виступах на телебаченні.

— Я створила інфраструктуру та опору, а також заклала необхідний фундамент, і тепер можу піти. Таке враження, що час настав, – розповіла вона.

Нещодавно стало відомо, що Каллорс купила чотири елітні будинки за $3,2 млн. У березні вона придбала маєток між Лос-Анджелесом та Малібу за $1,4 млн, до якого веде окрема під’їзна дорога. Це лише один з трьох будинків Каллорс в районі Лос-Анджелеса.

У штаті Джорджія Каллорс та її чоловік (теж активіст BLM) купили ранчо, де є ангар для літаків та аеродром. У будинку на ранчо – три спальні і дві ванні кімнати, басейн і майстерня. Цей об’єкт нерухомості було придбано за $415 тис.

У Каллорс є також житло на Багамських островах – на курорті Олбані неподалік від столиці країни Нассау в районі, де знаходяться будинки Тайгера Вудса і Джастіна Тімберлейка. Скільки саме коштує нерухомість Каллорс на Багамах, невідомо, однак апартаменти і котеджі з видом на море в Олбані продаються за ціною від $5 млн до $20 млн. У розслідуванні New York Post наголошується, що об’єкти нерухомості Каллос купувала виключно в так званих білих районах.

Така кількість нерухомості, що виявилися в активістки, викликала обурення серед її колег, які також відстоюють права темношкірих. Один з керівників організації BLM Гоук Н’ьюс закликав провести незалежне розслідування і з’ясувати, на що витрачаються гроші цього фонду. 37-річна Каллорс майже шість років очолювала фонд Black Lives Matter.

Рух Black Lives Matter

Це міжнародний антирасистський рух активістів, який бореться за права темношкірого населення.

Популярність руху стрімко зростати під час протестів після смерті афроамериканця Джорджа Флойда влітку 2020 року.

Фото: Patrisse Cullors-Brignac