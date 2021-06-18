Уряд Іспанії ухвалив рішення скасувати обов’язкову вимогу щодо носіння масок на вулиці. Це обмеження скасують у країні з 26 червня.

Про це заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес. За його словами, рішення прийняли після того, як десять громад звернулися до уряду з проханням скасувати цю вимогу.

Іспанська конфедерація готелів і туристичних об’єктів (Cehat) та Організація споживачів і користувачів (OCU) публічно висунули вимогу скасувати носіння масок на відкритому повітрі.

З таким проханням також звернулися автономії та різні сектори економіки в Іспанії, оскільки, на їхню думку, такий крок стимулюватиме туризм та сприятиме розвитку економіки.

Політик зазначив, що іспанці знову зможуть насолоджуватися прогулянкою на свіжому повітрі без масок. Однак це рішення ще не затвердили офіційно. Планується, що уряд скасує обмеження на позачерговому засіданні Ради міністрів, яке відбудеться 24 червня.

На думку директора Cehat, вимога носити маску на відкритому повітрі сприяє тому, що іспанці надають перевагу ходити у гості один до одного. Прогнозується, що скасування цього обмеження позитивно вплине на ситуацію з поширенням коронавірусу в Іспанії.

Нещодавно Іспанія відкрила кордони для туристів, які вакцинувалися від коронавірусу. В’їзд з 7 червня дозволили не лише громадянам країн-членів Євросоюзу.

Джерело: El Mundo