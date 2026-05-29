Кремль позитивно відреагував на заяву прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра про те, що його країна не постачатиме Україні озброєння та військову техніку.

Кремль привітав рішення Петера Мадяра не постачати зброю Україні

Як повідомив прессекретар диктатора РФ Дмитрій Пєсков, якого цитує ТАСС, мир в Україні нібито “настане швидше”, якщо інші країни припинять постачати їй зброю.

– Позитивно. Якщо якась сторона каже, що вважає непотрібним підливати оливу у вогонь, це можна тільки вітати, — заявив представник Кремля, коментуючи слова Мадяра.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у четвер прибув до Брюсселя, де, зокрема, зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Після переговорів глава угорського уряду заявив, що “Угорщина знову стане надійним партнером у найпотужнішому альянсі світу”.

Зараз дивляться

Під час зустрічі Рютте і Мадяр також обговорили Україну.

– Я повідомив генерального секретаря, що Угорщина не постачатиме Україні зброю чи військове обладнання, — написав угорський прем’єр у соцмережі X.

Раніше Петер Мадяр заявив, що розблокування вступу України до ЄС можливе лише за умови розширення прав угорської меншини на Закарпатті.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.