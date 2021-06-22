Комендантську годину в Туреччині буде скасовано наступного четверга, 1 липня.

Про це на засіданні уряду заявив президент країни Реджеп Ердоган.

За його словами, Туреччина готова до послаблення карантину, адже кількість нових випадків Covid-19 знижувалася протягом останніх декількох тижнів.

Зазначається, що в країні введено вже 43 млн доз вакцин, і темпи імунізації продовжують зростати.

Окрім цього, дієво спрацював 17-денний локдаун, введений напередодні.

Комендантська година в Туреччині

Після різкого зростання смертності від Covid-ускладнень в Туреччині було введено загальнонаціональну комендантську годину.

Громадянам було заборонено з’являтися на вулицях з 21.00 вечора до 5.00 ранку.

Водночас такий обмежувальний захід не стосувався туристів, які перебували на відпочинку.

Комендантської години на курортах і в готелях Туреччини не було.

Джерело: Anadolu Agency