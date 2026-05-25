Контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який коригував одну з наймасштабніших повітряних атак РФ по Києву в ніч на 24 травня.

Ним виявився 18-річний киянин, повідомили у СБУ.

Атака на Київ 24 травня: СБУ затримав коригувальника

Фігуранта затримали вже наступного дня після кривавого обстрілу столиці.

За даними слідства, він проводив дорозвідку поблизу одного з об’єктів Міністерства оборони та з’ясовував наслідки ворожих прильотів.

Отриману інформацію агент планував у режимі реального часу передати своєму куратору з Росії для підготовки нових та коригування повторних ударів по Києву.

– Як встановило розслідування, замовлення ворога виконував 18-річний киянин, який потрапив до уваги російських спецслужбістів, коли шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах, – йдеться у повідомленні.

Після вербування агент виїжджав у передмістя столиці, де позначав на Google-картах транспортні коридори, якими переганяють військову техніку ЗСУ.

За інформацією СБУ, це було перевірочним завданням.

Після його виконання фігуранту доручили фіксувати наслідки комбінованої атаки по Києву та доповідати про них російським військовим.

Співробітники спецслужби задокументували, як агент прибув до одного з об’єктів Міноборони, щоб перевірити його зовнішній стан після нічного удару.

Під час затримання у нього вилучили смартфон із підготовленими агентурними звітами, які містили детальний опис наслідків обстрілу.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Київ зазнав масованої атаки РФ. Унаслідок обстрілу постраждали 87 людей, серед яких – троє неповнолітніх. Загинули двоє людей.

У результаті масованого російського удару в столиці було пошкоджено близько 300 об’єктів.

