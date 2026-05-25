У вівторок, 26 травня, в Україні не будуть застосовуватись графіки відключення електропостачання для побутових споживачів та промисловості.

Про це повідомляє НЕК Укренерго.

Зазначається, що на завтра не заплановані заходи з обмеження постачання електроенергії.

– Завтра, у вівторок, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

Енергетики радять перенести енергоємні процеси на денні години – з 10:00 до 16:00.

Водночас в Укренерго просять обмежити використання потужних електроприладів ввечері, з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо, станом на ранок 25 травня через нові російські атаки були зафіксовані знеструмлення споживачів у п’яти областях.

Унаслідок дронових та артилерійських обстрілів знеструмлення були у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях.

У регіонах, де це дозволяла безпекова ситуація, одразу були розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

Станом на 9:30 у понеділок споживання електроенергії було на 1,2% нижчим, ніж у попередній робочий день – п’ятницю, 22 травня.

В Укренерго пояснили це ясною погодою, що сприяє роботі побутових сонячних електростанцій.

