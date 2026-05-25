У ніч на 25 травня Сили оборони України завдали удару по нафтобазі Белец у місті Унеча Брянської області РФ. Об’єкт використовувався для забезпечення паливом російської окупаційної армії.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Атаки на цілі в РФ

У Генеральному штабі зазначили, що масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

Зараз дивляться

Крім того, Сили оборони уразили низку інших військових цілей російських окупантів на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, під удар потрапив склад зберігання боєприпасів у районі Міжгір’я в окупованому Криму, а також склад боєприпасів поблизу Новоянисолі та польовий артилерійський склад у районі Кременівки Донецької області.

Також Сили оборони уразили склад матеріально-технічних засобів російських військ біля Докучаєвська, комунікаційний вузол окупантів у районі Іванівки на Донеччині та взвод управління артилерійського підрозділу противника в районі Троїцького Запорізької області.

Нафтобаза в Унечі на карті

18 травня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез, розташований у Кстово Нижньогородської області Росії.

17 травня Україна провела одну з наймасштабніших дронових атак по Москві та Підмосков’ю від початку повномасштабної війни.

30 квітня ударні дрони СБУ успішно атакували нафтопереробний завод Лукойл-Пермнафтооргсинтез, розташований за понад 1500 км від України.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.