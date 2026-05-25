Світоліна здобула перемогу на старті Ролан Гарросу-2026

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула першу перемогу на Ролан Гарросі-2026, обігравши у вольовому стилі представницю Угорщини Анну Бондар у трьох сетах.

На кортах Відкритого чемпіонату Франції Світоліна стартувала в статусі сьомої сіяної. Жеребкування звело її з угоркою Анною Бондар, якій українка програла два попередні поєдинки – у минулому сезоні на US Open-2025 та вже цього року під час змагань у Мадриді.

Початок зустрічі видався рівним, проте під занавіс стартової партії Бондар здійснила ривок, забравши три гейми поспіль, і залишила перший сет за собою. У другій партії Світоліна влаштувала суперниці розгром, віддавши угорці лише один гейм.

У фінальному сеті українка була за крок від тріумфу за рахунку 5:3, проте не реалізувала подачу на поєдинок. На тайбрейку Світоліна продемонструвала залізну концентрацію і впевнено завершила матч – 10:3.

Тріумф у поєдинку проти Бондар дозволив Еліні Світоліній оновити власну статистику на кортах Парижа. Українка вже втринадцяте успішно долає стартовий бар’єр цього турніру Великого шлему.

Її особистим рекордом на французькому мейджері залишається стадія 1/4 фіналу. Загалом Світоліна п’ять разів пробивалася до вісімки найсильніших на Ролан Гаррос, зокрема, під час минулорічних змагань.

Еліна Світоліна стала четвертою представницею України, яка пробилася до другого кола Ролан Гарросу-2026.

Раніше право виступити у наступному колі змагань вибороли Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Дарія Снігур. Даяна Ястремська завершила свої виступи на турнірі, поступившись італійці Жасмін Паоліні.

У наступному колі Ролан Гарросу-2026 Світоліна зіграє з іспанською кваліфаєркою Кейтлін Кеведо, яка обіграла володарку вайлдкарду та представницю Франції Леолію Жанжан.

