Напередодні футбольного матчу Данія-Росія в рамках Євро-2020 було сплюндровано пам’ятник Тарасу Шевченку в Копенгагені.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Посольства України в Данії.

Дипломати виступили з офіційним засудженням такого прояву вандалізму: пам’ятник українському поету розфарбували в російський триколор з відповідними пропагандистськими закликами.

– Категорично засуджуємо цей прояв вандалізму та провокацію проти України. Жодної “громадянської” війни в Україні немає, а є лише злочинні дії Кремля, які переслідують все святе для кожного Українця в будь-якому куточку світу, – зазначено в заяві.

Пам’ятник Тарасу Шевченко було відновлено того ж дня зусиллями посольства.

Користувачі соцмереж переконані, що до вандалізму, найімовірніше, можуть бути причетні російські вболівальники.

Джерело: Embassy of Ukraine to the Kingdom of Denmark