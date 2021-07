У Литві на авіабазі НАТО Шяуляй вимушені були перервати виступ прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса і президента Литви Гітанаса Науседи.

Це сталося після того, як пролунав сигнал тривоги. Її оголосили через політ двох літакаів військово-повітряних сил Росії Су-24.

Відразу після сигналу у приміщенні з’явилися військові. Вони попросили прем’єра Іспанії та президента Литви відійти в бік, щоб два винищувачі Альфа, які мали би перехопити літаки РФ, змогли вилетіти.

Після вильоту літаків НАТО прес-конференцію продовжили. Зі свого боку Педро Санчес подякував пілотам за наполегливу працю, яку вони роблять для захисту територіальної цілісності Литви. А Гітанас Науседа подякував Іспанії за безпеку.

Witnessed allied solidarity in action today. The press conference w/ ???????? PM @sanchezcastejon at airbase of @NATO Baltic Air Police Mission was suddenly interrupted. ???????? fighter jets alpha scrambled after the alarm of the infringed airspace.

Thank you ???????? for our security #WeAreNATO pic.twitter.com/g4IlJ3Ow22

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 8, 2021