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Вікторія Гірко |

Через провокацію РФ: у Литві на базі НАТО перервали виступ прем’єра Іспанії

Через провокацію РФ: у Литві на базі НАТО перервали виступ прем’єра Іспанії

У Литві на авіабазі НАТО Шяуляй вимушені були перервати виступ прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса і президента Литви Гітанаса Науседи.

Це сталося після того, як пролунав сигнал тривоги. Її оголосили через політ двох літакаів військово-повітряних сил Росії Су-24.

Відразу після сигналу у приміщенні з’явилися військові. Вони попросили прем’єра Іспанії та президента Литви відійти в бік, щоб два винищувачі Альфа, які мали би перехопити літаки РФ, змогли вилетіти.

Після вильоту літаків НАТО прес-конференцію продовжили. Зі свого боку Педро Санчес подякував пілотам за наполегливу працю, яку вони роблять для захисту територіальної цілісності Литви. А Гітанас Науседа подякував Іспанії за безпеку.

ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що це звичайна практика російської авіації. Літак летів над Балтійським морем, але без ідентифікації та без будь-якого попереднього зв’язку з диспетчерськими вишками.

Фото: Depositphotos

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