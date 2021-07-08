Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Марія Степанюк |

Підозрюваних у вбивстві президента Гаїті затримали

Жовенель Моиз фб

Поліція Гаїті затримала підозрюваних у вбивстві президента країни Жовенеля Моїза.

— Ймовірних вбивць презента Моїза затримала національна поліція сьогодні ввечері, – написав у Twitter міністр зв’язку Гаїті Франц Екзантус.

Він додав, що більше інформації про цю ситуацію з’явиться згодом.

За інформацією влади Домініканської Республіки, яка є єдиною країною, що має сухопутний кордон з Гаїті, вбивство президента скоїли південноамериканці – колумбійці та венесуельці, котрі, ймовірно, пов’язані з дуже впливовими особами на Гаїті, причетними до торгівлі наркотиками та викрадення людей.

Ще за однією з версій, спільником нападників міг бути працівник поліції, який умисно послабив охорону резиденції президента Моїза.

Президент Гаїті Жовенель Моїз очолював країну з 2017 року. Його смертельно поранили у ніч на 7 липня на території його будинку. Також поранення отримала перша леді країни.

Виконувачем обов’язків президента Гаїті став прем’єр-міністр країни Клод Жозеф. У країні запровадили тимчасовий військовий стан.

Читайте
Автомати і тіло на землі: з'явилося відео з місця вбивства президента Гаїті

Джерело: AFP

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка