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Факти / Світ
Максим Зайченко |

Президента Гаїті застрелили в його резиденції

Жовенель Моиз фб

Президента Гаїті Жовенеля Моїза застрелили. Невідомі прокралися до його приватної резиденції в ніч на 7 липня.

Про це повідомив в Twitter глава уряду Гаїті Жозеф Жут.

Дружина президента також постраждала під час нападу. Вона отримала вогнепальне поранення.

Хто саме скоїв напад – поки не уточнюється. Однак відомо, що кілери розмовляли іспанською мовою. Водночас офіційні мови Гаїті – гаїтянська креольська та французька.

Прем’єр-міністр країни назвав цей злочин “одіозним, нелюдським і варварським”. Президенту Гаїті було 53 роки.

Жовенель Моїз був президентом Гаїті з 7 лютого 2017 року. Напад на Моїза стався після багаторічних протестів проти нього та уряду, які супроводжувалися закликами піти у відставку.

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Фото: Жовенель Моїз

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