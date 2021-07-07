Президента Гаїті Жовенеля Моїза застрелили. Невідомі прокралися до його приватної резиденції в ніч на 7 липня.

Про це повідомив в Twitter глава уряду Гаїті Жозеф Жут.

La résidence du président de la République, Jovenel Moïse attaquée vers 1h du matin ce mercredi, il est blessé mortellement, selon le pm ai @claudejoseph03.Blessée par balle, la Première Dame prend les soins que nécessite son cas. pic.twitter.com/BuHKv5cFwf — Marie Samuelle Charles (@SamuelleCharles) July 7, 2021

Дружина президента також постраждала під час нападу. Вона отримала вогнепальне поранення.

Хто саме скоїв напад – поки не уточнюється. Однак відомо, що кілери розмовляли іспанською мовою. Водночас офіційні мови Гаїті – гаїтянська креольська та французька.

Прем’єр-міністр країни назвав цей злочин “одіозним, нелюдським і варварським”. Президенту Гаїті було 53 роки.

Жовенель Моїз був президентом Гаїті з 7 лютого 2017 року. Напад на Моїза стався після багаторічних протестів проти нього та уряду, які супроводжувалися закликами піти у відставку.

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Фото: Жовенель Моїз