Литовський Сейм проголосив зростання кількості нелегальних мігрантів з білоруського кордону гібридною агресією.

Відповідну резолюцію парламент Литви підтримав 12 липня, у вівторок.

Її підтримали 56 депутатів, двоє проголосували проти, ще 24 опозиціонери – утримались.

Резолюція проголошує, що організовані потоки нелегалів з третіх країн є способом дестабілізації ситуації в Литві.

– Очевидно, що сьогодні ми стикаємося з особливою проблемою, яку важко побачити інакше, ніж гібридна атака, – заявила прем’єр-міністр Ингрида Шимоніте.

Не виключають, що цю гібридну агресію можуть використати в контексті масштабних військових навчань Захід.

Депутати Сейму пропонують посилити кордон із Білоруссю та звести стіну по всьому периметру.

Парламентарі також закликали накласти санкції та притягнути до відповідальності тих осіб, які є співорганізаторами потоку нелегальних мігрантів до Литви з Білорусі.

Сейм пропонує проводити інформаційну кампанію у країнах, з яких походить більшість мігрантів, щоб утримати їх від незаконного перетину кордону Литви та запропонувати способи повернути мігрантів на батьківщину.

Зазначається, що якщо потік нелегалів через кордон посилиться чи продовжиться, резолюція рекомендує проводити консультації у рамках Північноатлантичного Альянсу.

Така ситуація розглядатиметься як загроза для територіальної цілісності і безпеки Литви.

Джерело: BNS