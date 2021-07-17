Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Юлія Захарченко |

У затопленому місті Бельгії обвалився будинок під час інтерв’ю мера у прямому ефірі

У затопленому місті Бельгії обвалився будинок під час інтерв’ю мера у прямому ефірі

Бельгія, як і низка інших країн, потерпає від повеней, спричинених надмірними дощами. Місцева влада підраховує збитки, завдані негодою. Декілька міст на території держави повністю затопило водою.

Так, Пепінстер не стала винятком. Під час інтерв’ю міського голови у прямому ефірі на очах всієї країни обвалився будинок. Спантеличеному меру залишалося лише спостерігати за цим.

Поки чиновник говорив, затоплений будинок почав руйнуватися. Задня стіна будівлі обвалилася – меблі та інші побудові предмети почали провалюватися через підлогу та падати у воду.

Також камера зафіксувала, як двоє чоловіків, найімовірніше, жителів цього будинку, стрибнули на дах сусідньої будівлі, розташованої поруч.

За останніми даними, щонайменше 23 місцевих мешканців у Бельгії загинули через надмірні повені.

Читайте
У Німеччині понад 130 людей загинули через дощі та повені

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка