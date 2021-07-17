Бельгія, як і низка інших країн, потерпає від повеней, спричинених надмірними дощами. Місцева влада підраховує збитки, завдані негодою. Декілька міст на території держави повністю затопило водою.

Так, Пепінстер не стала винятком. Під час інтерв’ю міського голови у прямому ефірі на очах всієї країни обвалився будинок. Спантеличеному меру залишалося лише спостерігати за цим.

Поки чиновник говорив, затоплений будинок почав руйнуватися. Задня стіна будівлі обвалилася – меблі та інші побудові предмети почали провалюватися через підлогу та падати у воду.

Також камера зафіксувала, як двоє чоловіків, найімовірніше, жителів цього будинку, стрибнули на дах сусідньої будівлі, розташованої поруч.

За останніми даними, щонайменше 23 місцевих мешканців у Бельгії загинули через надмірні повені.