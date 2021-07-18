Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Юлія Захарченко |

Повінь у Німеччині: загинуло понад 150 людей

Наводнение в Германии, Баварии

Німеччина вже близько тижня страждає через повені, викликані надмірними дощами на території держави.

Згідно з останніми даними, щонайменше постраждало 670 місцевих жителів та загинуло 156 осіб. Зокрема, в Північному Рейні-Вестфалії загинуло 45 людей, серед них чотири пожежники.

Багато місцевих жителів до теперішнього часу вважаються зниклими безвісти. У деяких містах з ладу вийшли електричні та телефонні мережі, що ускладнює можливість вийти на зв’язок.

У районі Берхтесгаден на південному сході Баварії запровадили режим надзвичайної ситуації. Тутешніх жителів закликають за можливості покинути нижні поверхи будівель та не виходити на вулицю.

Рятувальники попереджають про можливе збільшення кількості постраждалих та загиблих. Багато доріг в долині Ар і зараз залишаються закритими.

Річка Аче вийшла зі своїх берегів, з цієї причини сповзли схили. Жителів деяких будинків, що розташовані поблизу, довелося евакуювати, оскільки будівлі можуть обвалитися у будь-який момент.

Читайте
У затопленому місті Бельгії обвалився будинок під час інтерв’ю мера у прямому ефірі

Джерело: Der Spiegel

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка