Повінь у Німеччині: загинуло понад 150 людей

Німеччина вже близько тижня страждає через повені, викликані надмірними дощами на території держави.

Згідно з останніми даними, щонайменше постраждало 670 місцевих жителів та загинуло 156 осіб. Зокрема, в Північному Рейні-Вестфалії загинуло 45 людей, серед них чотири пожежники.

Germany comes to grips with massive flood damage as some regions brace for more rains https://t.co/kJVYWTKuA2

Багато місцевих жителів до теперішнього часу вважаються зниклими безвісти. У деяких містах з ладу вийшли електричні та телефонні мережі, що ускладнює можливість вийти на зв’язок.

So zerstörerisch ist die Kraft des Wassers. Ein Beispiel: Blessem in Erftstadt. Die ganze Reportage: https://t.co/p9BL5CVd45 pic.twitter.com/HL1i6Enitj

У районі Берхтесгаден на південному сході Баварії запровадили режим надзвичайної ситуації. Тутешніх жителів закликають за можливості покинути нижні поверхи будівель та не виходити на вулицю.

PHOTO: A rescue boat patrols next to submerged vehicles on the federal highway in Erftstadt, Germany. Devastating floods in Germany and other parts of Europe have been described as a “catastrophe”, a “war zone” and “unprecedented” with more than 150 people dead. #NTVNews

Рятувальники попереджають про можливе збільшення кількості постраждалих та загиблих. Багато доріг в долині Ар і зараз залишаються закритими.

