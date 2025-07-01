Як подати мотиваційний лист під час вступу до ЗВО: покрокова інструкція

У наказі Міністерства освіти і науки № 168 Про затвердження порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти вказано, що конкурсний відбір здійснюється на основі конкурсних балів, а також мотиваційних листів.

Кожен, хто бажає вступити до закладу вищої освіти, разом із заявою та іншими документами має додавати мотиваційний лист.

Факти ICTV дізнавалися, як подати мотиваційний лист, та які критерії враховуються під час його розгляду.

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Що таке мотиваційний лист і навіщо його подавати

Це документ, у якому письмово викладено інформацію про абітурієнта та його зацікавленість у вступі на конкретну конкурсну пропозицію. Також у листі зазначаються досягнення, свої очікування від навчання, вказуються слабкі та сильні сторони.

Разом із текстом мотиваційного листа потрібно додавати документи, які підтверджують власні досягнення. Це стосується різноманітних нагород, участі в олімпіадах, конкурсах. Документи, які підтверджують власні досягнення, подаються на електронну поштову скриньку приймальної комісії кожного навчального закладу.

Як подати до розгляду мотиваційний лист

До кожної електронної заяви вступник додає мотиваційний лист у вигляді тексту. Якщо є додатки до мотиваційного листа, їх слід надсилати на електронну адресу, визначену приймальною комісією закладу освіти.

У разі подання заяви в паперовій формі мотиваційний лист також подається на папері. Додатки до нього можуть бути подані як у паперовій, так і в електронній формі. У заяві, внесеній до ЄДЕБО, зазначається номер особової справи вступника, у якій зберігається мотиваційний лист.

Як подати листа:

Під час подання заяви до ЗВО, в електронному кабінеті міститься спеціальне віконце, куди можна додати текст мотиваційного листа .

. Саме там потрібно повною мірою викласти ваші переваги, недоліки, а також бажання навчатися в конкретному закладі.

На заповнення цього блоку заяви надається не більше 120 хвилин. Тому краще заздалегідь скласти текст листа у Word, а потім вставити його у відповідний блок під час подання заяви.

Коли враховують мотиваційний лист:

Він може розглядатися не завжди, але особа повинна в обов’язковому порядку додавати цей документ до заяви на вступ.

Він застосовується, коли дві особи набрали однакову кількість конкурсних балів.

У такому випадку віддають перевагу абітурієнту, який має більші досягнення, краще оформив свій мотиваційний лист.

Як оцінюється мотиваційний лист при вступі

Варто зазначити, що у наказі МОН не вказано параметрів оцінювання таких документів.

– Оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв приймальних комісій кожного навчального закладу, – вказано в наказі.

Також у наказі зазначено, якщо під час конкурсного відбору використовуються мотиваційні листи, то вони повинні перевірятися на оригінальність.

Зараз в мережі інтернет міститься значна кількість шаблонів і навіть текстів листів, які можуть використовуватися абітурієнтами.

Зміст і структура мотиваційного листа

Правила прийому до кожного навчального закладу у 2025 році розробляються відповідно до законодавства України та затверджуються педагогічною радою певного закладу освіти. Саме у правилах прийому містяться вимоги до структури і змісту мотиваційних листів абітурієнтів. Тобто кожен навчальний заклад розробляє власну структуру і вимоги до таких документів.

Через різні вимоги, для кожного навчального закладу доведеться складати власний мотиваційний лист. Потрібно додавати до листа документи, що підтверджують досягнення, які можуть бути корисні для конкретного ЗВО. Вони доводять, що абітурієнт дійсно гідний навчатися у певному закладі та на відповідній спеціальності.

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