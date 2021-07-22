Хороший крок, але не без розбіжностей: Меркель оцінила угоду з США щодо Північного потоку-2

Угода Німеччини та США щодо запуску газопроводу Північний потік-2 ніяк не вплине на статус України як транзитної країни для транспортування газу.

Про це на прес-конференції заявила канцлер ФРН Ангела Меркель.

Водночас вона назвала укладені німецько-американські домовленості “хорошим кроком” для обох сторін.

Крім цього, Ангела Меркель висловила надію на те, що Росія не використовуватиме Північний потік-2 у політичних цілях.

– Я думаю, що угода з адміністрацією США не закріплює розбіжність думок, але вона також не скасовує всі розбіжності (між сторонами – Ред.). Розбіжності залишаються, що ми бачили по реакціях вчора, – уточнила канцлер.

Нагадаємо, у домовленостях щодо Північного потоку-2 прописано гарантії для України.

Зокрема, офіційний Берлін вживатиме заходів (наприклад, вводитиме санкції) у разі, якщо РФ тиснутиме на інші країни щляхом поставок енергоносіїв.