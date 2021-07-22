У нас багато питань до домовленостей Німеччини і США щодо Північного потоку-2 – Кулеба

Газопровід Північний потік-2 залишається для України питанням безпеки, тому для зменшення ризиків необхідні переговори з США та Німеччиною.
Про це під час прес-конференції заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Він зауважив, що в України є багато питань щодо того, як саме американсько-німецька домовленість здатна зменшити безпекові ризики не лише для України, а й для країн Центральної Європи.
– Ми будемо розмовляти зі Сполученими Штатами і з Німеччиною з цього приводу, – запевнив голова МЗС України.
Водночас Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна представить власну позицію щодо запуску Північного потоку-2, щойно ознайомиться із запропонованими пунктами домовленостей США та Німеччини.
– Америка з Німеччиною про щось домовилися, Польща з Україною теж про щось домовилися, але всі розуміють, що головним бенефіціаром тієї кризи, яку створив Північний потік-2, є Росія. Це і є головною проблемою, – додав Дмитро Кулеба.
Домовленості США та Німеччини
21 липня Німеччина оприлюднила текст документа, який затверджує домовленості з США щодо завершення будівництва газопроводу Північний потік-2.
Окрім загальних пунктів, США та Німеччина гарантують Україні:
- понад $1 млрд інвестицій в енергобезпеку України;
- введення санкцій проти РФ у разі, якщо енергія буде використана як зброя проти України;
- продовження транзиту російського газу через Україну щонайменше на 10 років;
- підтримку суверенітету і незалежності України.
МЗС України та Польщі жорстко відреагували на такі домовленості, назвавши їх реальною загрозою для країн Центральної Європи та України зокрема.
У спільній заяві міністрів було наголошено на тому, що запуск Північного потоку-2 спровокує додаткові політичні, військові та енергетичні тиски.
Того ж вечора Дмитро Кулеба заявив, що офіційний Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною, аби обговорити подальші кроки у цій ситуації.
Відповідні дипломатичні ноти вже направлено до Берліна і Брюсселя.