У нас багато питань до домовленостей Німеччини і США щодо Північного потоку-2 – Кулеба

Газопровід Північний потік-2 залишається для України питанням безпеки, тому для зменшення ризиків необхідні переговори з США та Німеччиною.

Про це під час прес-конференції заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що в України є багато питань щодо того, як саме американсько-німецька домовленість здатна зменшити безпекові ризики не лише для України, а й для країн Центральної Європи.

– Ми будемо розмовляти зі Сполученими Штатами і з Німеччиною з цього приводу, – запевнив голова МЗС України.

Водночас Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна представить власну позицію щодо запуску Північного потоку-2, щойно ознайомиться із запропонованими пунктами домовленостей США та Німеччини.

– Америка з Німеччиною про щось домовилися, Польща з Україною теж про щось домовилися, але всі розуміють, що головним бенефіціаром тієї кризи, яку створив Північний потік-2, є Росія. Це і є головною проблемою, – додав Дмитро Кулеба.

Домовленості США та Німеччини

21 липня Німеччина оприлюднила текст документа, який затверджує домовленості з США щодо завершення будівництва газопроводу Північний потік-2.

Окрім загальних пунктів, США та Німеччина гарантують Україні:

понад $1 млрд інвестицій в енергобезпеку України;

введення санкцій проти РФ у разі, якщо енергія буде використана як зброя проти України;

продовження транзиту російського газу через Україну щонайменше на 10 років;

підтримку суверенітету і незалежності України.

МЗС України та Польщі жорстко відреагували на такі домовленості, назвавши їх реальною загрозою для країн Центральної Європи та України зокрема.

У спільній заяві міністрів було наголошено на тому, що запуск Північного потоку-2 спровокує додаткові політичні, військові та енергетичні тиски.

Того ж вечора Дмитро Кулеба заявив, що офіційний Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною, аби обговорити подальші кроки у цій ситуації.

Відповідні дипломатичні ноти вже направлено до Берліна і Брюсселя.