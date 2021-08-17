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Софія Зінов'єва |

Талібан оголосив загальну амністію колишнім урядовцям і закликав повернутись до роботи

Талибан В Кабуле

Радикальне ісламське угруповання Талібан оголосило “загальну амністію” для колишніх урядовців Афганістану і закликало їх повернутися до роботи в державних установах.

Згідно з заявою бойовиків, вони пообіцяли, що до Кабулу повернеться повсякденне життя.

– Загальна амністія оголошена для всіх … тому вам слід починати своє рутинне життя з повною впевненістю, – йдеться у заяві.

Вона була оприлюднена через два дні після того, як таліби захопили Кабул і оголосили про встановлення своєї влади в Афганістані.

Війна в Афганістані

15 серпня країну остаточно захопили радикали з ісламського угруповання Талібан та проголосили встановлення своєї влади. Це сталося після того, як США остаточно вивели свої війська з території Афганістану.

Раніше Талібан вже контролював цю територію, але після терактів у 2001 році Сполучені Штати розгромили бойовиків і протягом наступних 20 років Афганістаном управляв підтримуваний Америкою уряд.

Ідеологією Талібану є напрямок ісламу – ашарізм. Він встановлює жорсткі та антигуманні правила на території країни. Наприклад, заборона інтернету та телебачення, заборона грати в шахи, а для жінок взагалі – заборона ходити з відкритим обличчям, працювати та навчатися.

Джерело: AFP

Фото: Getty Images

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