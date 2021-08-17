Радикальне ісламське угруповання Талібан оголосило “загальну амністію” для колишніх урядовців Афганістану і закликало їх повернутися до роботи в державних установах.
Згідно з заявою бойовиків, вони пообіцяли, що до Кабулу повернеться повсякденне життя.
– Загальна амністія оголошена для всіх … тому вам слід починати своє рутинне життя з повною впевненістю, – йдеться у заяві.
Вона була оприлюднена через два дні після того, як таліби захопили Кабул і оголосили про встановлення своєї влади в Афганістані.
#UPDATES “A general amnesty has been declared for all … so you should start your routine life with full confidence,” says statement from the Taliban, two days after they took power following a lightning sweep through the country pic.twitter.com/knKDIjdCfm
— AFP News Agency (@AFP) August 17, 2021
Війна в Афганістані
15 серпня країну остаточно захопили радикали з ісламського угруповання Талібан та проголосили встановлення своєї влади. Це сталося після того, як США остаточно вивели свої війська з території Афганістану.
Раніше Талібан вже контролював цю територію, але після терактів у 2001 році Сполучені Штати розгромили бойовиків і протягом наступних 20 років Афганістаном управляв підтримуваний Америкою уряд.
Ідеологією Талібану є напрямок ісламу – ашарізм. Він встановлює жорсткі та антигуманні правила на території країни. Наприклад, заборона інтернету та телебачення, заборона грати в шахи, а для жінок взагалі – заборона ходити з відкритим обличчям, працювати та навчатися.