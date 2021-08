Радикальне ісламське угруповання Талібан оголосило “загальну амністію” для колишніх урядовців Афганістану і закликало їх повернутися до роботи в державних установах.

Згідно з заявою бойовиків, вони пообіцяли, що до Кабулу повернеться повсякденне життя.

Вона була оприлюднена через два дні після того, як таліби захопили Кабул і оголосили про встановлення своєї влади в Афганістані.

#UPDATES “A general amnesty has been declared for all … so you should start your routine life with full confidence,” says statement from the Taliban, two days after they took power following a lightning sweep through the country pic.twitter.com/knKDIjdCfm

— AFP News Agency (@AFP) August 17, 2021