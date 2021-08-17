Радикальне ісламське угруповання Талібан оголосило “загальну амністію” для колишніх урядовців Афганістану і закликало їх повернутися до роботи в державних установах.

Згідно з заявою бойовиків, вони пообіцяли, що до Кабулу повернеться повсякденне життя.

– Загальна амністія оголошена для всіх … тому вам слід починати своє рутинне життя з повною впевненістю, – йдеться у заяві.

Вона була оприлюднена через два дні після того, як таліби захопили Кабул і оголосили про встановлення своєї влади в Афганістані.

#UPDATES “A general amnesty has been declared for all … so you should start your routine life with full confidence,” says statement from the Taliban, two days after they took power following a lightning sweep through the country pic.twitter.com/knKDIjdCfm — AFP News Agency (@AFP) August 17, 2021

Війна в Афганістані

15 серпня країну остаточно захопили радикали з ісламського угруповання Талібан та проголосили встановлення своєї влади. Це сталося після того, як США остаточно вивели свої війська з території Афганістану.

Раніше Талібан вже контролював цю територію, але після терактів у 2001 році Сполучені Штати розгромили бойовиків і протягом наступних 20 років Афганістаном управляв підтримуваний Америкою уряд.

Ідеологією Талібану є напрямок ісламу – ашарізм. Він встановлює жорсткі та антигуманні правила на території країни. Наприклад, заборона інтернету та телебачення, заборона грати в шахи, а для жінок взагалі – заборона ходити з відкритим обличчям, працювати та навчатися.