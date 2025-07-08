У кожного дипломата є ротаційний цикл: Сибіга підтвердив заміну посла України у США

Посол України у США Оксана Маркарова є однією з найбільш успішних, але кожен дипломат має ротаційний цикл.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у студії Українського Радіо, відповідаючи на запитання про можливі призначення нових послів.

Сибіга про кадрові зміни серед послів

– Я вам підтверджу, що бачення президента України – здійснити ротацію в усіх країнах і G7, і G20. Передусім посилити ці країни, зокрема трек США. Це зараз на порядку денному, – стверджує глава МЗС.

За словами Сибіги, варто очікувати близько 20 указів президента України, згідно з якими звільнять і призначать нових послів України.

Зараз дивляться

Як заявив міністр, готується нарада всіх послів, щоб підбити підсумки.

На думку Сибіги, посли мають усвідомлювати, що одиницею виміру їхньої діяльності є результат.

– Вони повинні працювати на результат, розуміти та бути в реаліях країни, що воює, – стверджує він.

Міністр закордонних справ розповів, що був обуреним, коли, перебуваючи в одній країні, в якій було посольство України, візаві запитали в нього, чи досі ще триває війна.

Сибіга переконаний, що таким послам чи працівникам не місце в системі. Глава МЗС України вважає, що це неминучий процес ротації.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.